Uslar (ots) -Um sein Dienstrad-Leasingkonzept stetig weiterzuentwickeln und damit einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten, setzt der Bikeleasing-Service insbesondere auf die Expertise seiner Partnerhändler.Unter dem Motto "Partnerschaft auf Augenhöhe" hat das Unternehmen daher den ersten Bikeleasing Händler-Summit veranstaltet, um Feedback zu den eigenen Produkten und Prozessen einzuholen.An zwei Tagen brachte der Bikeleasing-Service im Rahmen der Pilotveranstaltung über 20 Händlerinnen und Händler an einen Tisch und lud zum offenen Austausch ein."Wir legen großen Wert auf das Feedback unserer Partnerhändler und haben deswegen dieses Veranstaltungsformat ins Leben gerufen, um noch intensiver in den Dialog zu kommen", erläutert Oliver Andrä, Produkt-Manager des Bikeleasing-Service, die Intention des Summits. Mit unterschiedlichen Fragestellungen wurde der Status Quo des Dienstrad-Leasings im Fachhandel erörtert und reflektiert sowie Ideen zur Optimierung erarbeitet.Positives Fazit für ersten Bikeleasing Händler-SummitAm Ende der zwei intensiven Tage gab es viele positive Rückmeldungen für die Organisatoren und Nico Böttner, Geschäftsführer von Zweirad Böttner, fasste stellvertretend zusammen: "Der Summit war wirklich spitze. Im Prinzip haben wir alle die gleiche Idee, doch jeder geht etwas anders ran. Dass sich hier alles getroffen und gebündelt hat, fand ich sehr gut". Und auch die Verantwortlichen seitens des Bikeleasing-Service zeigten sich zufrieden. "Wir sind begeistert über die Offenheit, Anregungen sowie konstruktive Kritik unserer Partnerhändler, die uns gemeinsam nur nach vorne bringen kann. Wir gehen mit viel Inspiration und tollen Ideen wieder zurück an die Arbeit", so der Teamleiter der Bikeleasing-Fachhandelsbetreuung, Marcel Reiber.Bikeleasing-Service investiert in Partnerhändler-NetzwerkDer Bikeleasing-Service hat bereits die ersten Maßnahmen aus den Summit-Ergebnissen angestoßen. Neben Anpassungen im Leasingprozess und geplanten Produktoptimierungen wird das Unternehmen mehrere Millionen Euro in das bestehende Partnerhändler-Netzwerk investieren.Über den Bikeleasing-ServiceBereits seit 2015 zählt der Bikeleasing-Service zu den führenden Akteuren im Bereich Dienstrad-Leasing. Als Anbieter überzeugt das Unternehmen im Wettbewerb neben dem reinen Dienstrad-Leasing durch das umfangreiche Service-Paket. Die hausinterne Schadensabteilung und der umfassende Versicherungsschutz setzen Maßstäbe im Bereich Kundenservice. Dieses Konzept kommt an:Mittlerweile vertrauen mehr als 56.000 Unternehmen mit insgesamt mehr als 3,1 Mio. Mitarbeitern auf die Leistungen unseres Unternehmens und können sich bei einem beständig wachsenden Netzwerk aus lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und im ausgewählten Onlinehandel ihr persönliches Dienstrad aussuchen.An den Unternehmensstandorten im südniedersächsischen Uslar, im hessischen Vellmar und im österreichischen Innsbruck sind zurzeit über 200 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.Pressekontakt:Linda VolkmannPR- und UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@bikeleasing.deTelefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104https://bikeleasing.de/presseOriginal-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166262/5710420