Die Investmentbank Macquarie hat die Alibaba-Aktie wegen eines verlangsamten Umsatzwachstums herabgestuft. Auch andere Analysten streichen ihre Kursziele zusammen. Die Aktie fällt.Ein schwaches viertes Quartal für Alibaba könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich der E-Commerce-Riese in einer Übergangsphase befindet, so die Investmentfirma Macquarie. Alibaba hat am Mittwoch das Zahlenwerk präsentiert und verkündet, dass sich sein Umsatzwachstum im vierten Quartal verlangsamt hat. Die in den USA notierte Alibaba-Aktie ist in der Folge um mehr als fünf Prozent gefallen. Die Macquarie-Analystin Ellie Jiang hat die Aktie von "Outperform" auf "Neutral" herabgestuft. Jiang glaubt nicht, dass eine …