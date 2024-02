Anzeige / Werbung

Palantir Aktie: Erneute Kursexplosion beim Big Data Spezialisten nach starken Zahlen und KI-Ausblick

Palantir hat aufgrund seiner Verträge mit Regierungsbehörden und seiner Rolle in hochsensiblen Sicherheitsbereichen eine gewisse Kontroverse ausgelöst. Kritiker haben Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, der Transparenz und der potenziellen Missbrauchsmöglichkeiten der von Palantir entwickelten Technologien geäußert. Das Unternehmen hat jedoch betont, dass es sich strikt an Datenschutzgesetze und ethische Standards hält und darauf abzielt, die positiven Auswirkungen seiner Technologien zu maximieren. Dabei werden auch aktuelle Krisen, wie derzeit im Gazastreifen, zu einem Umsatzbringer, wenn Regierungen auf die Technologie zurückgreifen.

Trotz dieser Kontroversen auch in Deutschland, wo es Förderungen und Verbote zugleich gab, hat Palantir eine starke Marktposition erreicht und ist zu einem wichtigen Akteur im Bereich der Datenanalyse und der Informationstechnologie geworden. Mit seiner Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen und wertvolle Erkenntnisse aus großen Datenmengen zu gewinnen, wird Palantir voraussichtlich weiterhin eine bedeutende Rolle in verschiedenen Branchen spielen. Das Thema KI war ein enormer Treiber für die Technologie und zeigte im abgelaufenen Quartal seine Früchte. Denn hierbei wurde der erste Gewinn in der Firmengeschichte erzielt. Entsprechend stark stieg die Aktie nach der Veröffentlichung der Bilanz an. Wo nun weitere Widerstände im Chartbild zu finden sind, erörtert Roland Jegen mit dem Freestoxx-Tool.

