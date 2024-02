The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.02.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.02.2024

ISIN Name

AU000000CGC2 COSTA GRP HLDGS

CA48301H1073 KAINANTU RESOURCES LTD

CA60928P1071 MONETA GOLD INC.

CA65412D8098 NIGHTHAWK GOLD CORP.

LU2198884491 MUL-L.N.ZERO2050S+PEC EOA

SE0008294789 REDWOOD PHARMA AB

US00848K1016 AGEAGLE AERIAL SYS DL-001

