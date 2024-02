Seit der Gründung von Gold Fields im Jahr 1998 durch die Fusion von Gencor und Gold Fields of South Africa hat sich das Unternehmen zu einem der führenden Akteure im globalen Goldbergbau entwickelt. Ursprünglich aus der britischen Holding The Gold Fields of South Africa Ltd. hervorgegangen, die 1887 von Cecil Rhodes und Charles Rudd ins Leben gerufen wurde, besticht Gold Fields durch seine lange und beeindruckende Historie. Mit Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika, zeichnet sich das Unternehmen durch eine ausgedehnte globale Präsenz aus, insbesondere in Regionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...