Wow. Cloudflare setzt nachbörslich zum Höhenflug an, legt zeitweise 25 Prozent zu, erreicht den höchsten Stand seit bald zwei Jahren. Was ist passiert beim Hebel-Depot-Wert des AKTIONÄR? Die Kalifornier haben ihre Bücher geöffnet - und ihre Prognose fürs neue Jahr vorgestellt. Und die lässt wenig Fragen offen.12 Cent Gewinn je Aktie - so viel erwarteten Analysten für das zurückliegende Quartal von AKTIONÄR-Hebel-Depot-Wert Cloudflare. Die Firma lieferte mehr. Wie das Unternehmen am Donnerstagabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...