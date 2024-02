The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2024ISIN NameCH0149176163 PFBK SCHW.HYP. 12-24 564DE000HLB5LM6 LB.HESS.THR.CARRARA02U/18FR0011737709 CADES 14/24 MTNXS0746010908 TELIA COMPANY AB 12/24MTNXS1951936068 INTL FINANCE 19/24DE000A30V182 KRED.F.WIED.23/33 MTNNZKBNDT007C0 KOMMUNALBK 2024XS1565074744 SPAREBK V BOLIG.17/24 MTNXS2117462627 DT. BAHN FIN. 20/24 MTNXS2118438618 EBRD 20/24 MTNDE000DZ1J5J5 DZ BANK IS.C100 14/24DE000DG4UEH5 DZ BANK IS.A864 VARXS0746068732 HEATHR.FUND.12/24 MTN BUS02209SBB88 ALTRIA GRP 19/24US88579YBB65 3M CO. 2024 MTNUS88579YBE05 3M CO. 2024 FLR MTN