Während die Konjunktur schwächelt und die deutsche Wirtschaft Trübsal bläst, schraubt sich der DAX in schwindelnde Höhen. Was treibt den Index? Der deutsche Leitindex DAX hat am Dienstag zum wiederholten Mal ein Rekordhoch markiert - diesmal bei 17.049,52 Punkten. Bereits am vergangenen Freitag hatten positive Unternehmensdaten der US-Techgiganten das deutsche Börsenbarometer auf einen neuen Höchststand gehievt. Dabei lässt sich der DAX weder von ...

