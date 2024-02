© Foto: Carl Zeiss Meditec AG



Gut geplant in den Tag. Mit dem w:o-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 03:00 Uhr, Schweiz: Logitech, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Ceconomy, Q1-Zahlen 07:15 Uhr, Australien: AMS-Osram, Q4-Zahlen 08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Q4-Zahlen 08:00 Uhr, Japan: Mazda Motor, Q3-Zahlen 09:00 Uhr, Deutschland: All for One Group, Q1-Zahlen 12:00 Uhr, USA: PepsiCo Q4-Zahlen Konjunkturdaten 00:50 Uhr, Japan: Geldmenge M2/M3 01/24 08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 01/24 (detailliert) 10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 12/23 Tipps aus der …