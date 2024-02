EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Kooperation

Circus Group verkündet Partnerschaft mit Uber Direct für vollständige Integration seiner Liefer-Flotte



09.02.2024 / 07:30 CET/CEST

Circus Group verkündet Partnerschaft mit Uber Direct für vollständige Integration seiner Lieferflotte Uber Direct wird die Lieferungen auf der letzten Meile für Circus umsetzen. Dies eröffnet dem Food-Tech-Unternehmen den Zugang zur Technologie und Infrastruktur von Uber Eats und seinen Lieferdienstpartnern in über 100 Städten in Deutschland.

Durch die Integration von Uber Direct kann Circus sich verstärkt auf seine strategische Vision konzentrieren: die Transformation der Food-Service-Branche durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Robotik.

Die nahtlose Integration der Uber-API in das digitale Betriebssystem CircusOS sorgt für einen reibungslosen Bestellvorgang und garantiert ein erstklassiges Kundenerlebnis.

Hamburg, 9. Februar 2024 - Das Food-Tech-Unternehmen Circus (Xetra: CA1.DE ) gibt heute seine Partnerschaft mit Uber, der Plattform für Fahrtenvermittlung und Essenslieferungen, bekannt. Circus SE mit Sitz in Deutschland ist auf die Automatisierung von Küchen spezialisiert und verändert den weltweiten Markt für den Food-Service-Betrieb mit fortschrittlicher KI, Robotik und eigenen Softwarelösungen. Die Partnerschaft mit Uber erfolgt kurz nach der Einführung eines neuen kulinarischen Konzepts von Circus, in das der Lieferdienst von Uber Direct bereits integriert ist. Dank der Partnerschaft mit Uber Direct kann Circus die logistischen Fähigkeiten von Uber nutzen und so seinen Fokus auf eigene Produktentwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik stärken. Die direkte Integration der Uber-API in das unternehmenseigene digitale Betriebssystem CircusOS bietet Kund:innen einen unverändert bequemen Bestellprozess. Die Integration von Uber Direct, die innerhalb nur weniger Wochen technisch umgesetzt wurde, ist ein Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Technologie-Teams beider Unternehmen. Uber Direct ist in über 90 Städten und mehr als 15 Ländern weltweit verfügbar, was für Circus die Möglichkeit einer langfristigen globalen Expansion bietet. "Unsere Partnerschaft mit Uber unterstreicht unser Ziel, die Food-Service-Branche durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Robotik neu zu gestalten. Diese Zusammenarbeit erweitert unser logistisches Netzwerk, indem wir auf Ubers Zustellexpertise zurückgreifen. Das erspart uns die Herausforderung, die Zustellung auf der letzten Meile selbst zu übernehmen. Darüber hinaus eröffnet uns Ubers globale Reichweite wichtige Möglichkeiten für unsere Expansion, was genau unseren Wachstumszielen entspricht", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Mitgründer von Circus. "Die Zusammenarbeit mit Circus passt hervorragend zu Ubers Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Logistik. Indem wir unser logistisches Netzwerk mit dem Angebot von Circus vereinen, werden wir die Lieferprozesse verbessern und Kundenzufriedenheit sowie Effizienz steigern. Wir sind gespannt auf die neuen Möglichkeiten, die diese Partnerschaft für unsere Services und Kund:innen eröffnet", sagt Moritz Bernhard, Leiter von Uber Direct Deutschland. Über die Circus Group:

Die Circus Gruppe (ISIN: DE000A2YN355) transformiert die Food-Service-Branche mit Hilfe intelligenter Automatisierung und Digitalisierung. Von der Rezepterstellung bis zur Qualitätskontrolle deckt Circus die gesamte Wertschöpfungskette ab. Bislang sind insgesamt rund 40 Millionen Euro Wachstumskapital in die Circus Gruppe geflossen, um die patentierte Circus-Technologie, die einen autonomen Kochprozess mit Robotik, Sensorik und künstlicher Intelligenz ermöglicht, zur Marktreife zu entwickeln. Circus beschäftigt über 100 Mitarbeitende aus 34 Nationalitäten an vier Standorten. Hauptsitz der Gesellschaft ist Hamburg. Über Uber Direct:

Uber Direct ist das White-Label-Angebot von Uber (NYSE:UBER), mit dem Unternehmen die Technologie und Infrastruktur von Uber Eats und deren Lieferservicepartnern nutzen können, um Bestellungen, die auf ihren eigenen Kanälen getätigt werden, innerhalb von Minuten an ihre Kunden zuzustellen. Uber Direct ermöglicht es so auch lokalen Händlern, am wachsenden "On-Demand"-Liefergeschäft zu partizipieren. Zudem erspart es den Unternehmen die Notwendigkeit, eine eigene Lieferlogistik aufzubauen.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstr. 6

20457 Hamburg

E-Mail: contact@circus-group.com Pressekontakt:

Katharina Heller

E-Mail: press@circus-group.com

Telefon: +49 173 305 8309 Investor Relations:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

E-Mail: sh@crossalliance.de

Telefon: +49 89 125 09 03 30



