News von Trading-Treff.de Die erneute Berührung der 17000 Punkte bringt für den DAX kein Signal, der Trading-Bereich verengt sich für die Tradingideen am Freitag nun. DAX 17000 weiter das Kernthema Auf die Relevanz der runden Marke von 17.000 Punkten sind wir zuletzt in der Morgenanalyse vom 08.02.2024 eingegangen und haben dabei für das kurzfristige Trading immer wieder die Rückläufer an dieser Marke genauer im Auge behalten (Rückblick): Sobald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...