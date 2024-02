DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Hönle Gruppe erwartet Umsatz- und Ergebnisrückgang im Q1 und bestätigt Ausblick auf das Gesamtjahr

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (pta/09.02.2024/08:30) - Die Hönle Gruppe hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 aufgrund des schwachen Marktumfeldes im Maschinen- und Anlagenbau sowie durch Auftragsverzögerungen geringere Umsätze und Ergebnisse erzielt als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres.

Nach vorläufigen Berechnungen erwartet der Vorstand für die Hönle Gruppe im ersten Quartal einen Umsatz von 23,8 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen -0,6 Mio. EUR und -0,8 Mio. EUR. In der Vorjahresperiode konnte bei einem Umsatz von 27,6 Mio. EUR ein Betriebsergebnis von 2,3 Mio. EUR erzielt werden.

Hinsichtlich der Jahresprognose zeigt sich der Vorstand weiterhin zuversichtlich und rechnet mit Umsätzen zwischen 105 Mio. EUR und 115 Mio. EUR sowie einem Betriebsergebnis zwischen 6 Mio. EUR und 9 Mio. EUR. Insbesondere in der zweiten Geschäftsjahreshälfte wird durch vermehrte Auftragsrealisationen eine deutliche Belebung der Geschäftstätigkeit erwartet.

Die Dr. Hönle AG wird die Quartalsmitteilung, wie geplant, am 26.02.2024 veröffentlichen.

