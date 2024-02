Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise in China sind im Januar den vierten Monat in Folge gefallen, berichten die Analysten der NORD/LB.Der Rückgang um 0,8% sei der stärkste seit September 2009 gewesen. Damit steige die Sorge vor einer konjunkturschädlichen Deflationsspirale. Denn wenn sich die Verbraucher in der Erwartung weiter sinkender Preise dauerhaft zurückhalten würden, werde die gesamte Wirtschaft belastet. ...

