Köln (www.fondscheck.de) - Im Januar schwächte sich die Zinssenkungseuphorie der Marktteilnehmer aufgrund von ökonomischen Daten und Signalen der Notenbanken etwas ab, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Wachstum Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).Gleichwohl würden die Marktteilnehmer aber weiterhin tendenziell von einer sanften Landung der US-Wirtschaft und der Vermeidung einer Rezession ausgehen. Die Hauptaktienmärkte hätten im Januar per Saldo ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Den deutlichsten Anstieg habe der japanische Markt aufgewiesen, gefolgt vom US-amerikanischen Markt und den europäischen Märkten. Nebenwerte hätten sich in allen Regionen schwächer als Standardwerte entwickelt und in Europa und in den USA sogar Verluste verzeichnet. ...

