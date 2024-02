Sambia will laut Bergbauminister Paul Kabuswe über größere Beteiligungen an neuen Bergbauprojekten verhandeln und so die Einnahmen der öffentlichen Hand steigern. Dies teilte Kabuswe am Rande der Africa Mining Indaba mit. Wie der Minister gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters darstellte, sollen die umfangreicheren Beteiligungen über die staatliche ZCCM-IH ausschließlich für neue und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...