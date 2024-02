Die Immofinanz hat das Bürogebäude Grand Center Zagreb an eine kroatische Immobiliengesellschaft verkauft und setzt damit einen weiteren Schritt im Rahmen ihrer Portfoliooptimierung. "Den Verkaufserlös werden wir strategiekonform und wertschaffend in den Ausbau unserer innovativen Office-Lösungen bzw. Retail-Immobilien in unseren Kernmärkten investieren", sagt Immofinanz-Vorständin Radka Doehring.

