GoldenPeaks Capital unterzeichnet Power Purchase Agreement mit Auchan Polska.



09.02.2024 / 10:00 CET/CEST





Warschau, 9. Februar 2024 - GoldenPeaks Capital, ein Unternehmen, das auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiert ist und in erneuerbare Energiequellen in ganz Europa investiert, hat mit Auchan Polska einen 12-jährigen Stromabnahmevertrag (PPA) zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes abgeschlossen. Im Rahmen des Stromabnahmevertrags wird GoldenPeaks Capital jährlich etwa 115 Gigawattstunden kohlenstofffreien, erneuerbaren Strom, der von Solarkraftwerken in Polen produziert wird, an alle Auchan-Filialen auf dem polnischen Markt liefern. Dieses PPA entspricht der Stromversorgung von rund 52.000 Haushalten in Polen. Auchan Retail ist ein globaler Vertriebs- und Einzelhändler der nächsten Generation. Mit seiner internationalen Präsenz in 13 Ländern vereint das Unternehmen alle Lebensmittelformate (Verbrauchermärkte, Supermärkte, Convenience Stores, Drive-in-Stores, autonome Geschäfte, E-Commerce) und strebt die Dekarbonisierung seiner Aktivitäten im Rahmen des europäischen Klimaplans 2030 an. Der Stromabnahmevertrag mit GoldenPeaks Capital trägt zu den mittel- bis langfristigen Zielen des Unternehmens bei. Die Vereinbarung soll während der vereinbarten Laufzeit 876.000 Tonnen CO2-Äquivalent einsparen. Die Energieproduktion soll im Januar 2025 beginnen. Für GoldenPeaks Capital ist dies das achte PPA in Polen. GoldenPeaks Capital ist einer der Marktführer und äußerst zuverlässiger Partner für erneuerbare Energien. Alexandre Saussard, CEO von Auchan Polska, sagte: "Die Erweiterung unseres erneuerbaren Portfolios ist für uns von strategischer Bedeutung. Die Vereinbarung mit GoldenPeaks Capital, einem vertrauenswürdigen Partner und einem der Marktführer für erneuerbare Energien in Polen, spielt eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der grünen Energiewende von Auchan und einer erfolgreichen Umsetzung unserer Dekarbonisierungspläne. "Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagt: "Wir sind stolz darauf, zum grünen Fußabdruck von Auchan, einem internationalen Marktführer, beizutragen." Das PPA wird es dem Unternehmen ermöglichen, seinen Anteil erneuerbarer Energien in sämtlichen Betrieben zu erhöhen und so zu seinem langfristigen Ziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen beizutragen." Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital beschleunigt die Gestaltung und Umsetzung von Projekten erneuerbarer Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche wesentlich. Dazu gehören die Bereiche Fertigung, Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, kommerzieller und Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik, Ethik und Zielen. Medienanfragen : GoldenPeaks Capital Siro Barino E-Mail: siro@barino.ch info@goldenpeakscapital.com www.goldenpeakscapital.com Haftungsausschluss Golden Peaks Capital: Diese Pressemitteilung wurde von GoldenPeaks Capital erstellt und die geäußerten Meinungen entsprechen denen von GoldenPeaks Capital zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich ändern. Sie wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Jegliche Bezugnahme auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Zukunft. Soweit es zukunftsgerichtete Aussagen gibt, basieren diese Aussagen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft, seinen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und Analysen wurden zusammengestellt oder stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, aber GoldenPeaks Capital gibt keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Genauigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.



