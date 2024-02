SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD meldet Erfolge im Bereich New Energy Vehicles (NEVs) in Japan, während die Elektroauto-Importe im Land stark gestiegen sind. Die Importverkäufe von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) in Japan wuchsen im Januar 2024 im Jahresvergleich um...

Den vollständigen Artikel lesen ...