Hedgefonds wie Tribeca, Terra Capital und Anaconda setzen auf Kupferaktien. Sie erwarten hohe Gewinne in 2024, sehen ein Angebotsdefizit am Kupfermarkt und rechnen mit stark steigenden Preisen. Die Hintergründe.Eine Gruppe von Hedgefonds, darunter Tribeca Investment Partners, Terra Capital und Anaconda Invest, zeigt sich zunehmend optimistisch, was die nahe Zukunft von Kupferaktien angeht. Die Hedgefonds positionierten sich für erwartete Gewinne im Jahr 2024, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Grund für den Optimismus sei ein Rückgang des weltweiten Kupferangebots, der zum einen darauf zurückzuführen sei, dass in den letzten zehn Jahren kaum in neue Projekte investiert wurde. Zum …