Winterthur (ots) -Unternehmen, die sensible Daten verarbeiten, können nun eine vertrauenswürdige generative KI in ihre Applikationen integrieren, die im Herzen Europas gehostet wird - mit garantierter Datenkontrolle. KI als Dienstleistung von Infomaniak ist wettbewerbsfähiger als Mistral und OpenAI und basiert derzeit auf dem französischen Modell Mixtral, der leistungsfähigsten freien Alternative zu ChatGPT. Die KI ist als API für Entwickler*innen auf Abruf verfügbar und interpretiert seit ihrer Einführung bis zu 32 000 Token pro Prompt. Damit ermöglicht sie die Modellierung, Klassifizierung und Analyse komplexer Daten sowie die Zusammenfassung, Neuformulierung, Korrektur, Übersetzung und Generierung komplexer Texte.100% in der Schweiz gehostet, 100% Open SourceIm Gegensatz zu ChatGPT basiert das von Infomaniak vermarktete Sprachmodell auf Mixtral 8x7B, einer freien Technologie, deren Algorithmus und Funktionsweise von Ingenieur*innen aus aller Welt überprüft werden können. Diese Besonderheit macht auch spezifische Anpassungen möglich, um neue Dienstleistungen zu konzipieren und den Einsatz der KI für böswillige Aktionen wie das Generieren von Spam einzuschränken.Die verarbeiteten und an die KI gesendeten Daten werden von Infomaniak nicht gespeichert und einzig für die Zwecke der Kund*innen verwendet. Diese generative KI wird ausschliesslich in der Schweiz in der Infrastruktur von Infomaniak gehostet und garantiert Unternehmen eine umfassende Datenkontrolle und die vollständige Einhaltung der Rechtsvorschriften in der Schweiz und der EU.So leistungsstark wie ChatGPT 3.5Die von Infomaniak bereitgestellte KI ist in der Lage, Texte in Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Englisch zu verarbeiten, um komplexe Programmier- und Datenanalyseaufgaben rasch auszuführen."Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Open-Source-KIs leistungsfähiger sind als die aktuell besten proprietären Lösungen für alltägliche Anwendungen. Man darf nicht vergessen, dass Cloud Computing heute hauptsächlich auf freien Technologien wie OpenStack, Kubernetes und Linux-basierten Betriebssystemen gründet", erklärt Marc Oehler, CEO von Infomaniak.Auf operativer Ebene ermöglicht die bereitgestellte Dokumentation Entwickler*innen die einfache Integration von KI in die Arbeitsumgebungen von Unternehmen, um beispielsweise virtuelle Assistenten zu erstellen, Fragen zu beantworten, zusammenzufassen, zu klassifizieren, korrigieren, generieren, übersetzen oder auch Stimmungsanalysen durchzuführen.So umweltfreundlich wie möglichKünstliche Intelligenz verbraucht viel Strom. Die Geschäftstätigkeiten von Infomaniak werden ausschliesslich mit erneuerbarer Energie betrieben. Der Energieeffizienz-Indikator (PUE) der für die Produktion eingesetzten Rechenzentren von Infomaniak liegt bei durchschnittlich 1,09 gegenüber 1,8 in Europa, da sie ausschliesslich mit gefilterter natürlicher Luft ohne Klimatisierung gekühlt werden. Das neue Datacenter von Infomaniak, in dem die leistungsstärksten Grafikprozessoren installiert werden, befindet sich derzeit in einem intensiven Test und wird die verbrauchte Energie vollständig wiederverwerten, um im Winter bis zu 6000 Haushalte und im Sommer über 100 000 Haushalte zu heizen.Zudem ist Mixtral energieeffizienter als seine proprietären Alternativen: Die Architektur verwaltet insgesamt 45 Milliarden Parameter, verbraucht aber nur 12 Milliarden pro Token, was laut dem französischen Start-up den Energieverbrauch erheblich senkt und gleichzeitig bessere Ergebnisse liefert als Llama 2 und ChatGPT 3.5.Sehr günstige Preisgestaltung mit 1 Mio. kostenlosen TokenDer Nutzer zahlt monatlich nur das, was er verbraucht. Die Abrechnung der Dienstleistung funktioniert mit einem Tokensystem - ein Token ist eine Masseinheit, die ca. 4 Zeichen entspricht.Bei der Einführung bietet KI als Dienstleistung von Infomaniak insgesamt 1 Million Token und die Tarife sind günstiger als bei Mistral oder OpenAI:Infomaniak LLM API- Eingehende Token* (CHF): 0,0005/1000 Token- Ausgehende Token* (CHF): 0,0015/1000 TokenMistral small- Eingehende Token* (CHF): 0,00056/1000 Token- Ausgehende Token* (CHF): 0,0017/1000 TokenGPT-3.5 Turbo- Eingehende Token* (CHF): 0,0013/1000 Token- Ausgehende Token* (CHF): 0,0018/1000 TokenNach der Erstellung des Kontos steht die Dienstleistung sofort zur Verfügung und über ein Dashboard kann der Verbrauch in Echtzeit verfolgt werden.*Eingehende Token bezeichnen Anfragen an die KI und ausgehende Token bezeichnen Antworten, die von der KI generiert werden.Ständig weiterentwickeltMit seiner KI als Dienstleistung verpflichtet sich Infomaniak, stets die beste freie KI-Technologie anzubieten. Ursprünglich mit Falcon LLM eingeführt, wird die Dienstleistung heute mit Mixtral 8x7B vermarktet und entsprechend den Fortschritten in diesem Bereich kontinuierlich weiterentwickelt.KI wurde bereits als Redaktionsassistent im Mail-Service und als persönlicher Assistent im Instant-Messaging-Dienst kChat implementiert, und Infomaniak setzt die Technologie weiterhin aktiv in seinem Ökosystem ein."Der nächste Schritt ist, es den Nutzer*innen zu ermöglichen, unsere KI als Dienstleistung mit ihren Daten zu verknüpfen, um zu 100% personalisierte Antworten zu liefern. Unser KI-Forschungs- und Entwicklungsteam führt derzeit erfolgreiche Tests in dieser Richtung durch und wir freuen uns darauf, Unternehmen diese Möglichkeit mit den gleichen Datenschutzgarantien anzubieten", kündigt Boris Siegenthaler, strategischer Direktor bei Infomaniak, an.Ressourcen- Präsentation und Tarife der KI als Dienstleistung von Infomaniak- Dokumentation für Entwickler- Der umweltbewusste Ansatz von Infomaniak- PressedossierInfomaniak - The Ethical CloudInfomaniak ist der führende Entwickler von Web-Technologien in der Schweiz. Mit einem Umsatz von über 40 Millionen Franken im Jahr 2023 und einem Wachstum von 21% in der Deutschschweiz beschäftigt das Unternehmen in Genf und Winterthur über 220 Mitarbeitende.Das Unternehmen setzt sich für die Privatsphäre, die lokale Wirtschaft und eine nachhaltigere IT-Branche ein und entwickelt eine Online-Suite kollaborativer Online-Tools sowie Cloud-Hosting-, Streaming-, Marketing- und Eventlösungen. Es ist selbständig, gehört einem Teil seiner Angestellten und ist nur von seinen Kunden abhängig.Infomaniak nutzt ausschliesslich erneuerbare Energie, baut eigene Datacenter und entwickelt seine Lösungen in der Schweiz - ohne Outsourcing. Infomaniak ist ein von der ICANN akkreditierter Registrar, und seine Lösungen werden von Millionen von Nutzer*innen verwendet. 