TUI mit 27-Prozent-Chance

Die TUI-Aktie (DE000TUAG505) hat sich nach einem sehr guten Jahr 2023 von ihren Oktober-Tiefs bei 4,36 Euro mittlerweile um etwa 50 Prozent gesteigert und handelt aktuell bei 6,38 Euro. Die Welttourismusorganisation UNWTO erwartet für 2024 ein Wachstum des internationalen Tourismus von zwei Prozent über dem Niveau von 2019. Zudem: Auf der TUI-Hauptversammlung nächste Woche entscheiden die Aktionäre über das Comeback nach Deutschland. CEO Ebel will Frankfurt (wieder) als Heimatbörse etablieren, nachdem nunmehr über 75 Prozent des Handels in Deutschland abgewickelt werden. Damit würde die TUI-Aktie ein Aspirant für den MDAX werden.



Die Anlage-Idee: Wer von einer Fortsetzung der positiven Entwicklung in der Tourismusbranche ausgeht und risikobewusst agiert, könnte sich auf aktuellem Niveau in der TUI-Aktie engagieren. Mit einem Bonus-Zertifikat lässt sich das Kursrisiko des Direktinvestments in die Aktie reduzieren, denn hier sorgt eine Barriere für einen Teilschutz und ermöglicht somit attraktive Renditen auch bei fallenden und seitwärts tendierenden Aktienkursen.



Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der TUI-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie eine positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit oder ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.



Die Funktionsweise: Wenn die TUI-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 4,00 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 27. Juni 2025 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 8,80 Euro zurückbezahlt.



Die Eckdaten: Das Société-Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SU6XRV2) auf die TUI-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 8,80 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 20. Juni 2025, aktivierte Barriere befindet sich bei 4,00 Euro. Beim TUI-Aktienkurs von 6,38 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 6,88 Euro erwerben.



Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 6,88 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Juni 2025 einen Bruttoertrag von 27,9 Prozent (entspricht 20,1 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 37,2 Prozent auf 4,00 Euro oder darunter fällt.



Die Risiken: Berührt die TUI-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 4,00 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine TUI-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 6,88 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TUI-Aktien oder von Anlageprodukten auf TUI-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.