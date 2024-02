München (ots) -- Die Schlagerboys" enthüllen ihre neueste Single "8tes Weltwunder"- Akkordeonmusiker Thomas Julian begleitet die Musiker- Die Single "8tes Weltwunder" ist ab Freitag, den 09. Februar 2024, erhältlich"Die Schlagerboys" sind zurück und präsentieren ihre neueste Single "8tes Weltwunder". Diesmal bekommen die beiden charismatischen Sänger Mitch und Dominic Unterstützung von dem jungen, talentierten Akkordeonmusiker Thomas Julian."Die Schlagerboys", Mitch und Dominic, sind ein junges Schlager-Pop-Duo. Der Akkordeonmusiker Thomas Julian begleitet die beiden musikalisch bei ihrer neuen Single "8tes Weltwunder". Der Belgier ist kein Unbekannter. So war er schon mit einigen Schlagerstars auf Tour, wie dem in Deutschland erfolgreichen Musiker Christoff aus dem Trio "Klubbb3".Mitch von "Die Schlagerboys" ist 24 Jahre alt und lebt in den Niederlanden. Sein Bandkollege, der 25-jährige Dominic, war bereits Support-Act für Wincent Weiss. Im Jahr 2022 haben sich die beiden als "Die Schlagerboys" zusammengetan, um gemeinsam ihrer gemeinsamen Leidenschaft, Schlagermusik, nachzugehen.Die Vollblutmusiker präsentieren poppige Schlagersongs, die Ohrwurmpotential haben. Dies verspricht auch die neue Single "8tes Weltwunder", die durch Thomas Julians virtuose Akkordeon Klänge eine zusätzliche Lebendigkeit verliehen bekommt."Die Schlagerboys" haben mit "8tes Weltwunder" einen poppigen Song kreiert, der zum Tanzen und Mitsingen animiert. Die Single ist ab dem 09.02.2024 erhältlich, wird von El Cartel veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://umg.lnk.to/8tesWeltwunder)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100915989