© Foto: Christopher Tamcke - picture alliance / imageBROKER



Hermès hat im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 17,5 Prozent verzeichnet und angekündigt, die Preise seiner Luxusprodukte in diesem Jahr erneut zu erhöhen.Dies verdeutlicht die anhaltende Nachfrage wohlhabender Kunden nach Luxusgütern trotz wirtschaftlicher Herausforderungen. Der Umsatz von Hermès für das Quartal erreichte 3,36 Milliarden Euro, übertrifft damit die Markterwartungen und führte zur Ankündigung einer Sonderdividende von zehn Euro pro Aktie. Das Unternehmen plant zudem, seinen weltweit über 22.000 Mitarbeitern eine Prämie von 4.000 Euro zu zahlen. Die Aktie zieht an: Der Betriebsgewinn für das gesamte Jahr ist auf beeindruckende 5,65 Milliarden Euro gestiegen, was die …