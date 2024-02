"Wasserstoff rummst immer", sagt Mathias Hallmann, CEO von R. Stahl, bei seiner Präsentation auf den Hamburger Investorentagen (HIT). Was sich zunächst einmal etwas salopp anhört, hat für R. Stahl aber enorme wirtschaftliche Relevanz, denn das Unternehmen bietet Leistungen für den elektrischen Explosionsschutz an. Das können Schalter, Steuerungen, Alarmsignale oder auch Lampen sein. Im Grunde ganz ... The post R. Stahl: Comeback nach harten Jahren appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...