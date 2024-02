Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der australische Bundesstaat Queensland begibt eine Anleihe (ISIN AU3SG0002959/ WKN A3LT4C) im Emissionsvolumen von 2,75 Milliarden AUD (Australischer Dollar), so die Börse Stuttgart.Während der Laufzeit bis 02.02.2034 werde ein Kupon von 4,75% gezahlt, erstmalig am 02.08.2024. Die Zinszahlung erfolge dabei halbjährlich. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag und in kleinsten handelbaren Einheiten von jeweils 1.000 Nominalen handeln. Von S&P gebe es ein AA+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 08.02.2024) (09.02.2024/alc/n/a) ...

