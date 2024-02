Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der hohen Emissionsaktivität auf dem Covered Bond Primärmarkt im Januar, blieb die Stimmung auch in der ersten Februarwoche positiv, so die Analysten der Helaba.Dennoch sei der Primärmarkt zum Wochenbeginn im Gegensatz zu den Vorwochen zunächst ruhig geblieben. Erst am Dienstag sei von der NordLB mit einem Public Sektor Covered Bond die erste Transaktionen durchgeführt worden. Mit einem Bookbuilding von 2,2 Mrd. EUR sei das Zielvolumen von 750 Mio. EUR um das 2,9-fache übertroffen worden und der Spread habe sich um 6 BP auf final MS+20 BP eingeengt. ...

