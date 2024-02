Der S&P 500 klettert erstmalig über die 5.000 Punkte Marke

Werbung







Am Donnerstag konnte der S&P 500 erstmals die 5.000 Punkte Marke knacken und begab sich damit ins "Uncharted Territory".



Um ca. 16:00 Uhr amerikanischer Zeit (EST) war es soweit. Der S&P 500, der als einer der wichtigsten Leitindizes der USA angesehen wird, durchbrach kurz vor Handelsschluss zum ersten Mal die Schallmauer von 5.000 Punkten. Der S&P erreichte sein Tageshoch bei 5.000,40 Punkten und erreichte damit nur sehr knapp die psychologisch bedeutsame Hürde. Danach sank der Index allerdings wieder und ging mit 4.997,91 Punkten aus dem Handel.









Quelle: HSBC