Stettbach (ots) -Dorean AG, ein aufstrebender Digitalisierungspartner für Treuhänder, feiert einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Entwicklung. Nur 5 Jahre nach ihrer Gründung hat sich Dorean erfolgreich zum Abacus Gold Partner des renommierten Schweizer Unternehmens Abacus Research AG entwickelt.Die rasante Entwicklung von Dorean als wichtiger Anbieter digitaler Lösungen für Treuhänder spiegelt sich in der Partnerschaft mit Abacus wider. Der Gold-Partnerstatus unterstreicht die hohe Qualität der von Dorean angebotenen Dienstleistungen sowie deren Engagement stetig neue innovative Wege in der Digitalisierung von Treuhandunternehmen zu finden."Wir sind stolz darauf, in so kurzer Zeit den Gold Partnerstatus bei Abacus erreicht zu haben. Diese Auszeichnung ist das Ergebnis unseres Engagements für innovative digitale Lösungen im Bereich Treuhand, kombiniert mit einem grossartigen Team und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden", sagte Mattia Kienast, Geschäftsführer von Dorean.Als Abacus Gold Partner wird Dorean noch enger mit Abacus Research AG zusammenarbeiten, um Treuhandunternehmen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse zu optimieren, effizienter zu arbeiten und den stetig wachsenden Anforderungen an Digitalisierung gerecht zu werden. Durch die enge Zusammenarbeit hat Dorean die Möglichkeit Innovationen schnell bei ihrer Kundschaft zu platzieren. Neben Abacus setzt Dorean erfolgreich auf das Dokument- und Pendenzenmanagement System M-Files. M-Files geht über einfaches Dokumentenmanagement hinaus und schafft Struktur sowie Übersicht in sämtlichen anfallenden Aufgaben. Das eigens von Dorean entwickelte Treuhand Kunden-Portal, massgeschneidert für die Bedürfnisse von Treuhändern, bietet eine webbasiertes oder Mobile App Lösung, um den Austausch von Dokumenten und Daten, sowie die Kommunikation zwischen Treuhänder und Endkunde effizient zu gestalten.Die enge Partnerschaft mit Abacus markiert einen weiteren Schritt in der erfolgreichen Entwicklung von Dorean und unterstreicht die Relevanz fortschrittlicher digitaler Lösungen für die moderne Treuhandbranche.Über Dorean AG: Dorean ist ein Digitalisierungspartner für Treuhänder, der sich darauf konzentriert, innovative und effiziente Lösungen für die Herausforderungen der digitalen Transformation im Treuhandwesen anzubieten. Mit einem engagierten Team aus Treuhand- und Informatik Spezialisten konnte sich Dorean in kurzer Zeit als wichtiger Anbieter in diesem Bereich etablieren.Über Abacus Research AG: Abacus Research AG ist ein renommierter Anbieter von Business-Software in der Schweiz. Mit einem umfassenden Portfolio von Lösungen unterstützt Abacus Unternehmen in verschiedenen Branchen bei der Optimierung ihrer Prozesse und der Bewältigung der Herausforderungen der digitalen Ära.Pressekontakt:Michéle Weiss, Marketing Managerin, Dorean AG Telefon: 078 772 27 87 E-Mail: michele.weiss@dorean.chOriginal-Content von: Dorean AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097727/100915992