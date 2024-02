Gewinnzahlen sind das eine, was unter dem Strich wirklich hängen bleibt, das andere. Drei Wochen vor Bekanntgabe der wesentlichen Geschäftszahlen veröffentlichte der Konzern seinen freien Cashflow im Industriegeschäft in Höhe von 11,3 Mrd. € nach 8,1 Mrd. € im Vorjahr, gegenüber von Analysten erwarteten 9,9 Mrd. €. Das bedeutet: 5,20 € sind sicher und 5,30 bis 5,40 € im Bereich des Möglichen. Damit ist MERCEDES-BENZ der Dividenden-King im DAX mit rd. 8 % Rendite. So weit die Fakten. Wo liegt die Perspektive? Der Stern und die BMW-Raute sind in einer reicheren Welt die zwei wichtigsten Automarken mit Prestigecharakter und Ausdruck von Wohlstand, auch in China und Indien bzw. Moskau und Dubai etc. Diesen Status erreicht noch nicht einmal FERRARI als absolute Spitze mit Sexappeal. Wo liegt dann der Marktwert beider Marken in den nächsten drei bis fünf Jahren? Denn so weit reicht auch die Wachstumsprämie der großen High-Tech-Titel mit Weltgeltung.



Dies ist ein kurzer Auszug aus unserem Brief "Die Actien-Börse", Nr. 06/2024.



Die vollständige Ausgabe erhalten Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken