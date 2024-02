Nemetschek hat seine vorläufigen Zahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht. Umsatz und EBITDA entsprachen im Großen und Ganzen dem Konsens und den Schätzungen. Der Umsatz und die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr wurden am oberen Ende der Prognosespanne berichtet. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze haben sich ebenfalls gut entwickelt (+27 % gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen [c.c.]), und der Anteil der wiederkehrenden Umsätze ist im Gesamtjahr 2023 auf 77 % gestiegen. Wie bereits im letzten Bericht (veröffentlicht am 22. Dezember 2023) hervorgehoben, bleiben die Aussichten für die Bauindustrie in Deutschland und Europa bis 2024 aufgrund zahlreicher makroökonomischer Gegenwinde düster. AlsterResearch erwartet, dass Nemetschek aufgrund der aufgestauten Digitalisierungsbestrebungen der Bauunternehmen ein gutes Geschäft generieren wird. Das Geschäft zeigt keine Anzeichen für die Marktschwäche. Angesichts der auf über 34% angehobenen langfristigen EBITDA-Schätzungen sehe der Analyst jedoch kein weiteres Aufwärtspotenzial und erwarte keine wesentlichen Katalysatoren, die die Bewertung nach oben treiben könnten. AlsterResearch lasse die vorläufigen Zahlen in das Modell einfließen und errechne ein neues Kursziel von 68,00 EUR (alt 61,00 EUR). Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung bleibt das Rating auf VERKAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE





