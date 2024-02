Bitcoin hat erneut einen beachtlichen Wertzuwachs erfahren und damit Anleger und Marktbeobachter gleichermaßen überrascht. Experten wie Timo Emden von Emden Research sehen darin ein möglicherweise neues Vertrauen in die digitale Währung. Trotz regelmäßiger Kursschwankungen scheint die Attraktivität für Privatanleger ungebrochen. Diese Marke rückt nun in den Fokus.Der Bitcoin erlebte in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...