Wien (www.fondscheck.de) - Fondsselektoren aus 26 Ländern zeigen sich für 2024 in einer Umfrage stark verunsichert. Eines scheint jedoch fix: Auf der Suche nach Ertragsmöglichkeiten blicken viele auf Privatmarkt-Investitionen, so die Experten von "FONDS professionell".Anleger und Investoren müssten sich dieses Jahr auf eine erhöhte Volatilität und Einschnitte bei der Rendite einstellen. Das lege eine Umfrage im Auftrag von Natixis Investment Managers durch das Researchhaus Core-Data nahe, das 500 Experten in 26 Ländern befragt habe. Eines der Ergebnisse: Fondsselektoren, die die Portfolios institutioneller und vermögender Anleger strukturieren würden, würden ihre Renditeprognose für 2024 im Vergleich zum Vorjahr scharf senken, nämlich von 8,8 auf durchschnittlich 6,3 Prozent. Auf die Stimmung würden die eskalierenden globalen Spannungen, die niederen Konjunkturerwartungen und ein anhaltend hohes Zinsumfeld drücken. ...

