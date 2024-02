Am deutschen Aktienmarkt verzeichnete der Dax am Freitag kaum Veränderungen und notiert mit einem minimalen Plus von 0,04 Prozent bei 16.970,16 Punkten. Die entscheidende Marke von 17.000 Punkten konnte nach dem Rekordhoch am Dienstag nicht mehr übersprungen werden.Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets beschrieb die Situation am Markt als Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Jürgen Molnar ...

