Psychologie spielt an der Börse bekanntlich eine große Rolle. Runde Kursmarken stehen daher meist stärker im Fokus. Nicht selten will der Markt die viel beachteten Schwellen erreichen, sie dienen als Orientierungspunkte und Kursziele. Aktuell ist dieses Phänomen bei einigen Indizes zu beobachten. Der DAX beißt sich seit Wochen an der 17.000er Marke die Zähne aus, der S&P 500 schaffte gestern nur knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...