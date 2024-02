Der DAX pendelt weiterhin seitwärts um die Widerstandsmarke von 17.000 Punkten. Gleichzeitig verläuft der S&P 500 aktuell direkt am Widerstand von 5.000 Punkten. Die Aufwärtsdynamik im DAX hat bisher deutlich nachgelassen, allerdings wurde auch noch kein Schwächesignal generiert. Der DAX tendiert seitwärts und konsolidiert den vorherigen Kursanstieg. Weiterhin steht die Saisonalität im Fokus, wo ab Mitte Februar in US-Wahljahren in der Regel mit ...

