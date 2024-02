In den ersten zwei Handelstagen hatte die Aktie des Herstellers von Getrieben für Panzer und Schiffe dynamisch zugelegt. Der Emissionskurs hatte bei 15 € gelegen. Der erste gehandelte Kurs am Mittwoch hatte dann 17,50 € betragen. Der Kurs war dann am Donnerstag bis auf 23,20 € gestiegen. Am heutigen Freitag ging es dann aber mit der Aktie erstmals ernsthaft Richtung Süden. Gegen Mittag notierte Renk rund 5 % im Minus bei etwas über 20 €.



Generell laufen Rüstungsaktien derzeit aus gegebenem Anlass gut. Anleger sollten also versuchen, bei Renk zumindest einen Fuß in die Tür zu stellen. Rücksetzer sind hierfür eine gute Gelegenheit.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf unter www.boersenkiosk.de





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken