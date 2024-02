Zürich (www.anleihencheck.de) - Für Fixed-Income-Investoren ging das vergangene Jahr mit einem Stimmungshoch zu Ende, so Oliver Reinhard, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich.Die spektakuläre Kursrally im November und Dezember sei umso eindrucksvoller gewesen, nachdem sowohl 2022 als auch phasenweise 2023 von schmerzlichen Verlusten und hoher Volatilität geprägt gewesen seien. Insbesondere Unternehmensanleihen hätten vom gesteigerten Risikoappetit profitieren können. Dabei dürfte es sich um keine Eintagsfliege handeln, denn die Aussichten für die Anlageklasse seien für den weiteren Jahresverlauf so gut wie lange nicht - das gelte für alle drei Sub-Kategorien: Investment Grade (IG), High Yield und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...