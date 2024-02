Der Euro hat am Freitag bis zum Mittag leicht nachgegeben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0765 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0758 Dollar festgelegt.Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief am Vormittag ohne entscheidende Impulse. Inflationsdaten aus Deutschland bestätigten das ...

