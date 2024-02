Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG



3U HOLDING veröffentlicht Guidance für 2024 -Umsatzsteigerung und niedrigere Marge erwartet



Die 3U HOLDING AG hat jüngst ihre Prognose für das GJ 2024 veröffentlicht, die eine Umsatzsteigerung bei gleichzeitigem Margenrückgang gegenüber 2023e impliziert. Die angepasste Prognose für 2023 dürfte das Unternehmen u.E. erreicht haben.



Guidance im Detail: Für 2024 erwartet 3U einen Konzernumsatz zwischen 58 und 62 Mio. EUR, was ausgehend von unseren Erwartungen für 2023 eine Steigerung von 9,0% bis 16,5% impliziert und teilweise auf die Akquisition der cs-Gruppe in H2/23 zurückzuführen ist. Weiter soll eine EBITDA-Marge von 'etwa 7% bis 8%' erreicht werden (MONe 2023: 9,6%), was 4,1 bis 5,0 Mio. EUR entspricht. Das Konzernergebnis soll aufgrund höherer Abschreibungen und eines niedrigeren Finanzergebnisses leicht negativ bis ausgeglichen ausfallen und bei -1,0 bis 0,0 Mio. EUR liegen (MONe 2023: 1,8 Mio. EUR).



Divergierende Segmententwicklung soll sich auch 2024 fortsetzen: Im aktuellen Geschäftsjahr geht das Management von einer weiter positiven Entwicklung des ITK-Segments aus, das in H2/23 zusätzlich durch eine Akquisition gestärkt wurde. Im Bereich SHK rechnet 3U für die erste Jahreshälfte mit einer weiter angespannten Marktsituation und ab H2 mit einem aufhellenden Umfeld. Wir erwarten aufgrund der gestarteten Produktoffensive (Wärmepumpensystem Thermcube) ebenfalls ein Wachstum des Segments gegenüber dem branchenweit schwachen Jahr 2023. Für das abgelaufene GJ erwarten wir unverändert einen SHK-Umsatz i.H.v. 29,9 Mio. EUR (-5,2% yoy) und für 2024 SHK-Erlöse von 32,5 Mio. EUR, was einem Wachstum von 8,7% yoy entspricht. Im Bereich der erneuerbaren Energien dürften sich indes 2024 aufgrund des angestrebten Repowerings des größten Windparks die größten Veränderungen ergeben. Diese haben wir bereits seit Sommer 2023 modellseitig abgebildet. In Einklang mit dem Management erwarten wir die finale Genehmigung weiterhin im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs. Anschließend wird das Unternehmen u.E. unmittelbar die Bestellungen der neuen Vestas-Turbinen auslösen. Die erforderlichen Anzahlungen, die u.E. im niedrigen bis mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich liegen könnten, dürften hierbei aufgrund des komfortablen Cashbestands problemlos stemmbar sein.



Niedrigere Profitabilität überwiegend auf das Segment Erneuerbare Energien zurückzuführen: Neben höheren Abschreibungen aufgrund des zu erwartenden Rückbaus von Windanlagen im Zuge des Repowerings in Langendorf wirken sich auch die 2023 ausgelaufenen PPA-Verträge negativ auf die Profitabilität aus, da die gesamten Stromerträge der Windparks nun zu Monatsmarktwerten verkauft werden, die aktuell unter den alten PPA-Konditionen liegen.

Fazit: 3U's Bottom Line ist weiter vom herausfordernden SHK-Umfeld und geringeren Strompreisen belastet. Insgesamt dürfte das Unternehmen 2024 jedoch mit dem Repowering und dem Thermcube weitere operative Fortschritte machen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem angepassten Kursziel (primär aufgrund niedrigerer SOTP-Bewertungsmultiple) in Höhe von 2,70 EUR.





