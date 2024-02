Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5331/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #585: - ATX erneut schwächer- Verbund unter Druck: Aufstecken oder aufstocken?- News zu Immofinanz- heute merkt Fritz Mostböck mangelnde politische Unterstützung für den Kapitalmarkt an- Research zu Verbund (bearish), RBI (bullish)- voestalpine mit Privatanleger-Vorsicht- Lenzing verkauft Oberbank- Fortsetzung Ping Pong mit Zsolt Janos Links:- voestalpine Podcast: https://open.spotify.com/show/0l1dwyJrr6sA8flVrKiEe4- ...

