Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE



Unternehmen: Masterflex SE

ISIN: DE0005492938



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 16,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato, Bastian Brach



Preview: Krisenresilienz dank nicht-zyklischer Segmente

Masterflex dürfte Anfang März vorläufige Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2023 vorlegen. Wir gehen trotz der schwierigen Rahmenbedingungen davon aus, dass die ausgegebene Prognosespanne hinsichtlich Umsatz und Ergebnis erreicht wird.



Prognoseerfüllung trotz schwieriger Rahmenbedingungen erwartet: Das Sentiment in der deutschen Industrie hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2023 deutlich verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex des verarbeitenden Gewerbes lag nacheinem soliden Jahresstart 2023 mit positiven Werten bis April seit Juli dauerhaft im zweistellig negativen Bereich, mit einem neuen 3-Jahres-Tiefstand zum Jahresende (Dez: -17,4 Pkt.). Der für Masterflex besonders relevante Sub-Index der Vorleistungsgüter zeigt sich ebenfalls sehr schwach mit zuletzt negativer Tendenz.



[Abbildung]



Ungeachtet dessen erwarten wir aufgrund des hohen Auftragsbestands in Q3 i.H.v. 21,0 Mio. EUR sowie der positiven Entwicklung der margenstarken, nicht-zyklischen Segmente (v.a. Medizintechnik, Luftfahrt) ein ergebnisseitig starkes Q4. Daher heben wir unsere EBIT-Prognosen für das abgelaufene Jahr leicht an. Das Umsatzwachstum (MONe: 104,3 Mio. EUR, +4,0% yoy) und die zum Vorjahr verbesserte EBIT-Marge (MONe:11,9%, +0,5PP yoy) sollten u.E. die unter Berücksichtigung der aktuell anspruchsvollen Rahmenbedingungen hervorragende Performance des Unternehmens unterstreichen.



Trendfortsetzung im aktuellen Jahr wahrscheinlich: Für 2024ff. haben wir unsere Top-und Bottom Line-Erwartungen hinsichtlich der aktuellen Konjunkturschwäche nach unten angepasst, reflektieren mit einer sukzessiv steigenden EBIT-Marge jedoch die Verschiebung der Umsatzstruktur hin zu den nicht-zyklischen, hochprofitablen Geschäftsbereichen. Diese Entwicklung bilden wir auch durch die gesteigerte EBIT-Marge im Terminal Value (10%, vorher: 9%) ab. Zudem liegt der Fokus weiterhin auf einer aktiven M&A-Strategie, die zu anorganischen Umsatzbeiträgen führen könnte. Dabeisteht u.E. eine Akquisition entlang der Wertschöpfungskette oder eine Technologieerweiterung, analog der Übernahme des Fluorpolymerspezialisten APT, im Vordergrund. Positives Überraschungspotential auf der Top Line ergäbe sich zudem aus einer frühzeitigen Konjunkturaufhellung.

Fazit: MZX trotzt der aktuellen Wirtschaftslage und erzielt u.E. eindrucksvolle Ergebnisse. Angesichts eines sehr niedrigen EV/EBITs von 7,5x (2024e) bei weiterhin starken langfristigen Wachstumsperspektiven bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28863.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Jetzt den vollständigen Artikel lesen