DJ PTA-Adhoc: DO & CO Aktiengesellschaft: Wandlung von Wandlungsschuldverschreibungen in neue Aktien; Ausgabe von Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/09.02.2024/14:35) - Die DO & CO Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") hat im Jänner 2021 mit Valutatag 28. Jänner 2021 Wandelschuldverschreibungen mit Endfälligkeitstag 28. Jänner 2026 im Gesamtnennbetrag von EUR 100 Mio. und unterteilt in 1.000 Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000,00 (die "Wandelschuldverschreibungen") begeben.

Am heutigen Tag hat die Gesellschaft insgesamt 5.001 Stück neue Aktien aus der bedingten Kapitalerhöhung, welche die am 15. Jänner 2021 stattgefundene außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossen hat, an einen Inhaber von Wandelschuldverschreibungen ausgegeben, welcher für Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von insgesamt EUR 400.000,00 eine wirksame Wandlungserklärung abgegeben hat. Der Gesamtnennbetrag der verbleibenden Wandelschuldverschreibungen beläuft sich auf EUR 21.700.000,00.

Durch die Ausgabe dieser 5.001 Stück neuen Aktien hat sich die Anzahl der Aktien der Gesellschaft von 10.713.391 Stück auf 10.718.392 Stück und das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 21.426.782,00 auf EUR 21.436.784,00 erhöht.

February 09, 2024 08:35 ET (13:35 GMT)