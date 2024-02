Wolfratshausen (ots) -Aller guten Dinge sind drei, aber damit soll es nicht enden, so Stephanie Nussbaumer, zur Auszeichnung des Kununu Awards 2024. Frau Nussbaumer ist beim IT-Macher unter anderem für das Kaufmännische und das Personal verantwortlich, sowie die Assistentin der beiden Geschäftsführer.Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung des Awards, den wir nun zum dritten Mal in Folge erhalten haben. Positives Feedback unserer Mitarbeiter macht uns stolz und zeigt, dass wir etwas richtig machen. Denn "der Erfolg eines Unternehmens hängt auch viel von der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab", so Michael Kilimann.Seit der Gründung vor nun fast acht Jahren haben wir noch keinen Mitarbeiter verloren. STOP, nicht ganz richtig, da wir eine Kollegin und einen Kollegen in die Rente verabschiedet haben. Wir streben derzeit eine Erweiterung unseres Teams an und suchen vor allem Unterstützung in den Bereichen APEX, Oracle Middleware und Oracle Forms.Also wenn du nicht planst, die nächsten Monate in Rente zu gehen und Lust auf spannende Projekte im Team hast, dann bewirb dich doch gerne bei uns!Ihre Ansprechpartnerin: Stephanie NussbaumerTel. +49 8171 998 93 97info@der-it-macher.deDer IT-Macher aus Wolfratshausen, südlich von München beschäftigt knapp 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen mit Oracle Forms und Apex.Ein Schwerpunkt stellt die Software-Entwicklung für den mobilen Einsatz unter Oracle APEX dar.Zu den Kunden gehören mittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentliche Auftraggeber.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/5711130