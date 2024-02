Die auf Rekordniveau notierenden US-Börsen dürften am Freitag etwas weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,39 Prozent höher bei 38.879 Zählern. Für den Nasdaq 100 zeichnete sich ein Plus von 0,45 Prozent ab.Dank der Rally der schwer gewichteten Technologiewerte ist die Stimmung an den US-Börsen gut. Die Tech-Unternehmen profitieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...