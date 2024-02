Die Geldanlage in Aktien ist statistisch gesehen eine der sichersten Methoden, um über die Jahre Wohlstand aufzubauen. Wieso halten dann noch so viele Menschen die Börse für ein Casino und den Aktienkauf für wilde Zockerei? In seinem Buch "Erfolgreich strategisch investieren" klärt Börsenexperte Andreas Lipkow Anfänger und Fortgeschrittene auf. Er zeigt, wie man an der Börse tatsächlich erfolgreich anlegen kann, wie Risiken miniert werden und verrät, warum Geldanlage ein faszinierendes Thema ist.