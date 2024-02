Hamburg (ots) -Die Augenarztkette Artemis hat auf Vorwürfe einer möglichen Anstiftung zum Abrechnungsbetrug reagiert. Eine Führungskraft sei mit sofortiger Wirkung von allen Aufgaben entbunden worden, teilte der Konzern in einer Stellungnahme mit.Das ARD Magazin "Panorama" hatte zuvor über ein Seminar berichtet, das der Ärztliche Direktor von Artemis, Kaweh Schayan-Araghi, zusammen mit einer Abrechnungsexpertin des Unternehmens im vergangenen Herbst gehalten hat. Demnach hat er dort angestellten Medizinern seines Hauses Hinweise gegeben, wie man bei Privatpatienten "eine Menge mehr abrechnen" könne, so sagte es Schayan-Araghi an einer Stelle.Der Medizinrechtler Andreas Spickhoff von der Ludwig-Maximilians-Universität München nannte die Schulung im "Panorama"-Interview "eine Fortbildung zur Gewinnmaximierung" und sah in Teilen davon eine mögliche Anstiftung zu Straftaten, zu einem Abrechnungsbetrug in einem besonders schweren Fall. Es sei aufgrund der vielen beteiligten Mediziner von einem hohen Schaden auszugehen. Artemis beschäftigt an mehr als 100 Standorten deutschlandweit über 300 Augenärzte.Welche Führungskraft entbunden wurde, teilte Artemis nicht mit. Auf Nachfrage, ob es sich um Schayan-Araghi handele, teilte das Unternehmen mit, es könne keine weiteren Aussagen zu Personalfragen treffen. In der Stellungnahme zu dem "Panorama"-Beitrag heißt es: Die darin thematisierten "Anhaltspunkte für mögliches individuelles Fehlverhalten" nehme man sehr ernst, "Kenntnis von etwaigen Unregelmäßigkeiten bei der Erbringung, Dokumentation oder Abrechnung von medizinischen Leistungen" habe man aber bislang nicht. Artemis habe eine externe Kanzlei beauftragt, die Vorwürfe zu untersuchen. Sollten sie sich als zutreffend erweisen, werde Artemis erforderliche Konsequenzen ziehen.Link zum "Panorama"-Bericht vom 08.02.2024: https://ots.de/PX4TgpPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/5711153