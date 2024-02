Das AKTIONÄR Hebel-Depot dreht weiter auf: 167 Prozent Plus mit einem Optionsschein auf Cloudflare seit dem Kauf am 9. Januar. Dazu jüngst mit dem SAP-Call satte 247,6 Prozent Gewinn mitgenommen. Ein weiterer Schein steht aktuell bei 191 Prozent im Plus - in lediglich 2,5 Wochen. Macht eine Gesamtperformance von starken 30 Prozent Plus seit der Auflage im Januar 2024. Das erklärte Ziel dabei: mit den Hebelprodukten aus kurzfristigen Bewegungen einer Aktie das Maximum herausholen. Dabei müssen es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...