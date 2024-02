Seattle (ots/PRNewswire) -JND Legal AdministrationEine Sammelklage ist beim United States District Court for the Central District of California (das "Gericht") anhängig. Die Klage trägt die Bezeichnung Jane Doe v. MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, d/b/a Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited, and 9219-1568 Quebec, Inc. d/b/a MindGeek, Nr. SACV 21-00338-CJC (ADSx). Das Gericht hat entschieden, dass es sich bei dieser Klage um eine Sammelklage im Namen einer "Sammelklägergruppe" handeln soll, zu der auch Sie gehören könnten. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung Ihrer Rechte und Möglichkeiten vor der anstehenden Verhandlung im August 2024.Worum geht es in diesem Rechtsstreit?Der Kläger behauptet, dass MindGeek USA Incorporated, MindGeek S.A.R.L., MG Freesites, LTD, d/b/a Pornhub, MG Freesites II, LTD, MG Content RT Limited, und 9219-1568 Quebec, Inc. d/b/a MindGeek (zusammen "Beklagte") systematisch am Sexhandel mit Zehntausenden von Kindern beteiligt gewesen seien, indem sie massenhaft Material über sexuellen Kindesmissbrauch ("CSAM") auf den Websites Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com und XTube.com erhielten, verbreiteten und davon profitierten. Die Beklagten streiten jegliches Fehlverhalten ab. Das Gericht hat nicht entschieden, wer Recht oder Unrecht hat. Derzeit ist kein Geld verfügbar, und es gibt auch keine Garantie dafür, dass es jemals verfügbar sein wird. Allerdings sind Ihre gesetzlichen Rechte betroffen, und Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen.Bin ich Teil der Sammelklägergruppe?Das Gericht bestätigte eine Sammelklägergruppe und eine kalifornische Untergruppe, wie unten beschrieben.Sammelklägergruppe: Alle Personen, die unter 18 Jahre alt waren, als sie in einem Video oder Bild zu sehen waren, das auf einer Website, die MindGeek gehört oder von MindGeek betrieben wird, hochgeladen oder anderweitig zur Verfügung gestellt wurde, einschließlich Pornhub.com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com und XTube.com, im Zeitraum vom 19. Februar 2011 bis heute.Kalifornische Untergruppe: Mitglieder der Sammelklägergruppe mit Wohnsitz in Kalifornien, die unter 18 Jahre alt waren, als sie in einem Video oder Bild zu sehen waren, das auf einer Website, die MindGeek gehört oder von MindGeek betrieben wird, hochgeladen oder anderweitig zur Verfügung gestellt wurde, einschließlich Pornhub. com, Pornhubpremium.com, Redtube.com, Redtubepremium.com, YouPorn.com, YouPornpremium.com, Tube8.com, Mofosex.com, ExtremeTube.com, Spankwire.com, Keezmovies.com, Thumbzilla.com und XTube.com, im Zeitraum vom 19. Februar 2011 bis heute.Was sind meine Optionen?Sie können nichts tun oder sich selbst ausschließen.Nichts tun. Wenn Sie nichts unternehmen, behalten Sie die Möglichkeit, Geld oder Leistungen zu erhalten, die sich aus einem Verfahren oder einem Vergleich ergeben könnten. Sie verzichten jedoch auf das Recht, die Beklagten wegen derselben Rechtsansprüche in diesem Rechtsstreit gesondert zu verklagen. Sie sind an das Ergebnis dieses Rechtsstreits gebunden.Antrag auf Ausschluss. Wenn ein Mitglied der Sammelklägergruppe von dieser Sammelklage ausgeschlossen werden möchte, kann es das Formular für den Antrag auf Ausschluss aus der Sammelklägergruppe ausfüllen und zurücksenden, das unter www.MindGeekClassActionLitigation.com verfügbar ist. Wenn Sie darum bitten, von diesem Rechtsstreit ausgeschlossen zu werden, und Ihnen später Geld oder Leistungen zugesprochen werden, werden Sie nicht an diesen Leistungen beteiligt. Sie behalten jedoch das Recht, die Beklagten wegen derselben Rechtsansprüche in diesem Rechtsstreit gesondert zu verklagen. Sie sind an das Ergebnis dieses Rechtsstreits nicht gebunden. Das Formular für den Ausschlussantrag kann elektronisch oder auf dem Postweg eingereicht werden. Elektronisch übermittelte Ausschlussformulare können per E-Mail an info@MindGeekClassActionLitigation.com oder elektronisch über www.MindGeekClassActionLitigation.com gesendet werden. Formulare für Ausschlussanträge, die auf dem Postweg verschickt werden, müssen an folgende Adresse geschickt werden: MindGeek Class Action Litigation, c/o JND Legal Administration, Exclusion Requests, P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. Die Frist für die Einreichung des Ausschlussantrags auf elektronischem Wege oder auf dem Postweg ist der 22. April 2024.Die Verhandlung.Die Verhandlung ist für August 2024 geplant. Das Gericht ernannte die Anwaltskanzlei Susman Godfrey L.L.P. zur Vertretung der Sammelkläger als Sammelrechtsanwalt. Sie müssen nicht an der Verhandlung teilnehmen. Der Anwalt der Sammelkläger wird den Fall für den Kläger und die Sammelklägergruppe vortragen, und die Anwälte der Beklagten werden in deren Namen vortragen. Sie oder Ihr eigener Anwalt können gerne auf eigene Kosten teilnehmen.Fragen?Diese Bekanntmachung ist eine Zusammenfassung des Rechtsstreits und des Verfahrens. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.MindGeekClassCctionLitigation.com, telefonisch unter 844-566-0107, per E-Mail an info@MindGeekClassActionLitigation.com oder schriftlich an den Verwalter unter MindGeek Class Action Litigation, c/o JND Legal Administration P.O. Box 91491, Seattle, WA 98111. Sie können den Anwalt der Sammelkläger auch telefonisch unter 1-310-789-3100 erreichen. Bitte wenden Sie sich nicht an das Gericht.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2049481/JND_Legal_Administration_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wenn-sie-minderjahrig-waren-als-sie-in-einem-video-oder-bild-zu-sehen-waren-das-auf-pornhubcom-pornhubpremiumcom-redtubecom-redtubepremiumcom-youporncom-youpornpremiumcom-tube8com-mofosexcom-extremetubecom-span-302055255.htmlOriginal-Content von: JND Legal Administration, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162612/5711180