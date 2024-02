DAX 40 Ausblick: 17.000 Punkte im Fokus - US-Inflationsdaten werfen Schatten voraus

Am letzten Tag der Handelswoche verweilt der DAX weiterhin unter der psychologischen 17.000-Punkte-Marke. Auch ein Rückgang der Teuerung hierzulande und die damit im Zusammenhang stehenden Zinssenkungsfantasien haben nicht für eine Fortsetzung der jüngsten Kletterpartie sorgen können. Möglicherweise wirft die für den Dienstag geplante Veröffentlichung neuer US-Teuerungsraten mittlerweile ihre Schatten voraus. Auch die jüngste Inflationsentwicklung in China lässt weiter aufhorchen. Deflation im Reich der Mitte lässt aufhorchen - Deutsche Teuerung auf dem tiefsten Stand seit Juni 2021 Im Reich der Mitte ging die Teuerung neuesten Zahlen zufolge so stark zurück wie zuletzt in der Finanzkrise vor 15 Jahren. Im vergangenen Monat waren die Preise um 0,9 Prozent zurückgegangen. Der Deflationsdruck in China bleibt damit weiterhin hoch. Dabei wird nicht zuletzt auf das chinesische Frühlingsfest verwiesen, welches zuletzt am 22. Januar 2023 stattfand. Dieses Jahr geht das Ereignis am 10. Januar über die Bühne.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

