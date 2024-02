DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 10. Februar bis Montag, 12. Februar (vorläufige Fassung)

=== M O N T A G, 12. Februar 2024 09:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Statement mit Berlins Regierendem Bürgermeister Wegner, Berlin 10:00 DE/Pk zur bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz, Berlin 11:10 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an symbolischem Spatenstich für Rheinmetall-Werk, Unterlüß/Niedersachsen 11:30 DE/Regierungs PK *** 16:50 BE/EZB-Direktor Cipollone Teilnahme an Panel zu Euro@25: What's next for the EMU? *** 17:00 BE/ EZB-Bankenaufsichtsschefin Buch Rede zu "Adapting banking supervision strategies in the face of global economic uncertainties" - GB/Bundesfinanzminister Lindner Reise nach Großbritannien und Irland - Börsenfeiertag Hongkong, China, Japan, Südkorea, Singapur ===

